Министерство иностранных дел России предложит президенту Владимиру Путину закрыть Генконсульство США в Санкт-Петербурге в ответ на высылку дипломатов и закрытие Генконсульства РФ в Сиэтле.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«Естественно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее», – рассказал источник.Россия официально ответила на высылку своих дипломатов

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