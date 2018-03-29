Митинг устроили сегодня под стенами Николаевской областной государственной администрации на фоне расследования дела о смерти бывшего военного летчика, участника АТО, и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина. Полиция призвала людей не участвовать в провокациях во время массовых мероприятий, передает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.

"К правоохранителям от одной из общественных организаций города поступила информация о том, что сегодня, 29 марта, во время проведения пикета под стенами Николаевской ОГА планируется провокация в виде драки между участниками акции для того, чтобы спровоцировать правоохранительные органы и обвинить их в препятствовании проведения мирной акции. Полиция Николаевской области призывает всех граждан, которые планируют участвовать в массовых мероприятиях, соблюдать порядок, не нарушать закон, не участвовать в провокациях и рационально использовать свое право на мирные собрания", - говорится в сообщении.

При этом указано, что во время сессии Николаевского областного совета начальник ГУ НП в Николаевской области Юрий холод сообщил о том, что обратился к руководству Национальной полиции Украины относительно решения вопроса изменения подследственности дела Владислава Волошина.

Напомним, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний В.Волошин.

Как информировал следствие рассматривает несколько версий самоубийства В.Волошина.

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