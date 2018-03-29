Всему виной нехватка консульского персонала

МИД РФ выразил «крайнее возмущение» отказом посольства США в Москве организовать собеседование для получения американских виз сборной России по вольной борьбе. В начале апреля спортсмены намеревались отправиться на Кубок мира в США, информирует svodka.net.

В комментарии официального представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой отмечается, что американские коллеги, «дотянув до последнего момента, только сейчас ответили нам отпиской, в которой в очередной раз ссылаются на то, что, дескать, всему виной нехватка консульского персонала».

По мнению Захаровой, США грубо нарушили обязательства организатора международных соревнований, прямо и открыто дискриминируя одну из команд.

«Расцениваем действия США как очередной явный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип «О спорт, ты — мир». Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов… Проводить на американской территории международные состязания явно больше нельзя — там играют нечестно, — заявил МИД РФ.

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После того как в декабре 2016 года США обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы, Москва и Вашингтон принялись вводить взаимные санкции, высылая дипломатов и закрывая консульства. В ответ на высылку 35 российских дипломатов из США Россия в июле 2017 года выслала 755 американских сотрудников дипмиссий.

В то же время Мария Захарова утверждает, что решение о том, каких сотрудников сокращать в рамках введения паритета по числу дипломатов «принимали прошлым летом не в Москве, а именно в Вашингтоне».

26 марта США объявили, что вышлют еще 60 российских дипломатов из-за дела об отравлении в Великобритании Сергея и Юлии Скрипаль.

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