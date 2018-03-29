19-летнего бойца ДУК ПС по имени Андрей убил снайпер боевиков, заявили в фонде помощи украинской армии "Повернись живим". воин добровольческого корпуса ПС погиб от пули снайпера Фото: Повернись живим / Facebook армии "Повернись живим"."На передовой погиб воин ДУК ПС Андрей с позывным Дилли. Теперь парню навсегда останется только 19 лет. Жизнь Дилли 27 марта унесла пуля вражеского снайпера. Андрей был родом из Конотопа, в городе объявили дни траура", – заявили в фонде. https://www.facebook.com/backandalive/posts/1000940493396721 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.5 марта очередная попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась из-за обстрелов со стороны боевиков, отмечали в штабе АТО.26 марта трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта договорилась о пасхальном перемирии с 30 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки марта боец погиб повернись андрей Теги: война в украине