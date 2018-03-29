|На Донбассе погиб боец добровольческого корпуса "Правый сектор" - волонтеры
|29.03.2018 11:54
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Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.5 марта очередная попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась из-за обстрелов со стороны боевиков, отмечали в штабе АТО.26 марта трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта договорилась о пасхальном перемирии с 30 марта.
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