Известный пуэрториканский певец Рики Мартин рассказал, почему скрывал свою ориентацию, сообщает Сегодня .

Стоит отметить, что в январе 2018 года Мартин официально вступил в брак со своим партнером - художником Джваном Йосефом.

По словам певца, он списался с Джваном онлайн и они общались так полгода о жизни и разных экзистенциальных проблемах. О сексе они не говорили.

"Когда я впервые увидел его, я перестал дышать. Эмоции нарастали в течение шести месяцев, это было такое романтичное время. Во время первой встречи я сказал: "Я женюсь на этом парне". И, видимо, он подумал точно так же, только сказал мне это позже",- рассказал Рики.

Мартин добавил, что ранее был полностью подчинен своей карьере и него не было времени для романтических отношений.

"Я боялся просто общаться с людьми - в том числе с продюсерами и режиссерами, опасался, что если я проведу с ними больше двух часов, они узнают все обо мне, о моей природе. Я потратил столько энергии, чтобы скрыть свою сексуальную ориентацию".

Кроме этого, Рики воспитывает двоих сыновей-близнецов, рожденных в 2008 году суррогатной матерью.

Как сообщал svodka.net ранее, ученые впервые смогли полностью проанализировать геномы гетеросексуальных и гомосексуальных мужчин и обнаружили гены, которые, вероятно, связаны с сексуальной ориентацией.

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