Прошло три дня после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

— Президент не в отставке

— Премьер-министр не в отставке

— Губернатор не в отставке

— Глава МЧС не в отставке

— Мер Кемерово не в отставке

— Административные здания в Кемерово и по России не полыхают

— На столбах не повешен ни один чиновник

— Реальное количество жертв замалчивается

— С людей берут подписки о неразглашении, угрожают свидетелям и требующим правды гражданам, уголовными преследованиями

— В стране никаких массовых акций протеста

— По телевизору выражают соболезнования Путину; призывают сплотиться вокруг вождя; поют ему оды — тем более такой удачный повод выразить свою преданность; кричат, чтобы не раскачивали лодку; что мертвые дети — это повод консолидироваться вокруг президента; что дети погибли, к сожалению, напрасно; что мертвые дети — это жертвы во имя Путина; что демография все равно хорошая, благодаря личным усилиям Солнцеликого.

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Зато:

— Собрали аж 14 миллионов рублей в 140-миллионой стране для пострадавших.

— Запустили в воздух белые шарики

— Нашли украинский след

— Успели обвинить оппозицию и Запад во всех грехах; не сочувствуют; сочувствуют, но не так; провоцируют волнения, когда всем надо заткнуться и жалеть тихонько по домам; вообще им это было все выгодно; смеют высылать наших дипломатов, когда наши дети горят.

— Компенсируют за каждую жизнь ребенка по миллиону рублей.

Через неделю о Кемерово уже никто не вспомнит. Через месяц опять что-нибудь взорвется, обрушится или сгорит.

Россияне, цена, которую вы платите за поддержку преступного режима, бесконечных его войн против других народов и стран и за свое собственное безволие и трусость вам не кажется слишком высокой? А ведь это еще цветочки. Кемерово — это не случайность, а закономерность. Это расплата. И лишний раз показывает, что с вами можно делать, что угодно, а вы даже не пикните. Самим от себя не тошно?

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