Чарли Лагард 18-летняя канадка выиграла 1 млн долл. в лотерею. Об этом сообщает Global News, передает .

Чарли Лагард живет в канадской провинции Квебек. В начале марта текущего года она впервые в жизни приобрела лотерейный билет. Чарли решила на время "забыть" о билете. Но в День своего рождения канадка решила, что пора узнать о возможном выигрыше. Билет, стоимостью 4 долл., обернулся выигрышем в 1 млн долл.

Так, 18-летняя Чарли отклонила предложение лотерейного оператора получить свой выигрыш одной суммой. Она заявила, что хочет разделить выигрыш и получать по 1 тыс. долл в неделю на протяжении своей жизни.

Добавим, что юная студентка мечтает стать знаменитым фотографом. Чарли надеется, что однажды ей предложат работу в National Geographic.

Напомним, в январе этого года миллионером лотереи “Лото-Забава” стал 40-летний водитель из Киева Руслан Ходарченко. Он рассказал, что лотерейный билет он купил из-за нехватки денег на жизнь. Теперь новоиспеченный миллионер планирует потратить выигранные деньги на высшее образование дочери.

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