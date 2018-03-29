Бывший посол США в России Майкл Макфол провел параллель между отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери и тем, что случилось с Виктором Ющенко в 2004 году

Об этом Макфол заявил на своей странице в Twitter.



"Спасибо за это важное напоминание о методах Путина", — написал Макфол, комментируя публикацию в соцсети, которая гласит:

"Спросите бывшего президента Украины Виктора Ющенко, верит ли он, когда говорят, что Кремль не отравляет политических оппонентов внутри страны и за рубежом".

Зачем экс-посол США вспомнил "отравление" Ющенко объяснил экс-первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.

"К сведению Майкла Макфола, в ходе расследования дела об "отравлении" Ющенко не только не доказано участие российских спецслужб, но и не установлен сам факт отравления диоксином.

Материалы экспертиз, проведенных европейскими лабораториями, не выдерживают никакой критики.

В них даже не указано чью кровь "исследовали".

Кстати, пробирки в которых находились образцы, были уничтожены, кровь "спущена" в канализацию в помещении Администрации Президента Украины, а сам Ющенко отказался повторно сдать кровь для судебной экспертизы.

Допрошенный в ходе следствия Давид Жвания, народный депутат и давний товарищ Ющенко, заявил, что историю с отравлением придумали руководители выборного штаба тогда еще кандидата в президенты Ющенко для того, чтобы использовать в выборной кампании как технологию манипуляции массовым сознанием.

Избирателям тогда внушали мысль о том, что "злочинна влада" отравила лидера оппозиции…



Ющенко, кстати, до сих пор не сдал образцы крови для экспертизы, хотя давно уже Украиной правят его близкие соратники и кумовья . Господину Макфолу нужно было бы спросить об отравлении Ющенко у Порошенко и Луценко, как , однако, спросить у них и об убийствах журналистов Гонгадзе, Бузины и Шеремета, об убийствах депутата Госдумы Вороненкова, разведчика Шаповала, контрразведчика Хараберюша , участников майдана Нигояна и Жизневского…

И последнее.

Пока манипуляции общественным мнением будут использоваться в геополитике, ни о какой нормализации международных отношений, разрядке и "дружбе народов" не может быть и речи, а в Украине, на территории которой США и Россия "выясняют отношения" мир наступит очень нескоро." - Заявил Ренат Кузьмин.

Напомним, 5 сентября 2004 года экс-президент Украины Виктор Ющенко, будучи кандидатом в президенты Украины, встречался с руководством СБУ, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику.

Врачи заявили, что Ющенко отравлен диоксином, яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации. Экспертиза подтвердила факт наличия диоксина в организме Ющенко.

В 2010 году Генпрокуратура Украины вообще заявила, что отравления Ющенко в 2004 году могло и не быть. В феврале 2013-го стало известно, что потребность в повторной экспертизе возникла из-за того, что пробы были уничтожены.

Ющенко пригрозили уголовной ответственностью в случае, если не подтвердится его заявление об отравлении.

В 2016 году генпрокурор Украины Юрий Луценко допустил возможность закрытия дела об отравлении Ющенко.

В 2008 году Генпрокуратура России сообщила, что диоксин той формулы, который был использован для отравления Ющенко, не изготовляется в России.

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