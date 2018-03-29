Вас стригут, а вы молчите? Тогда будьте готовы к тому, что после стрижки вас поведут на бойню. И не спрашивайте «при чем тут дети?» Они — при всем, потому что они — ваши. Пролонгируя существование этой людоедской системы, вы обрекаете их на смерть

Об этом на своей странице в Facebook написал Саша Сотник, информирует svodka.net.

Теперь, после дня траура по погибшим, можно сделать некоторые выводы.

Не надо набрасываться на условного Бабченко. И на Вострикова — не надо.

Существуют разные виды катастроф. Иные предотвратить невозможно — те, что относятся к разряду природных стихий. Цунами, землетрясения, смерчи — это стихийные бедствия, но и в данном случае политика тоже «при чем», ибо от выстроенной политической системы зависит оперативность реагирования на последствия стихийных разрушений.

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То, что произошло в Кемерово — история абсолютно системная и политическая. Ангар, переоборудованный в ТЦ. Неработающая система оповещения, неработающая система пожарной безопасности, неподготовленный персонал, включая неработающий МЧС. Ну, приехали пожарные — и что?

Единственное, что сработало прекрасно (и работает всегда, ибо отлаживалось десятилетиями, а при Путине — особенно) — это система замалчивания, дезинформирования, запугивания, «перевода стрелок» и ухода от ответственности.

Почему в данном случае ответственность за произошедшую трагедию несет вся страна? Потому что она — прямо или косвенно — всем населением поддерживает эту людоедскую систему с ее режимом в лице Путина. Потому что именно население либо голосует «за», либо, как минимум, отмалчивается и не проявляет ни единого признака сопротивления («я вне политики», «от меня ничего не зависит»).

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Советская инфраструктура «дала дуба». Она и так работала «на честном слове» почти 30 лет. Но пришло время, и она износилась. Гарантия закончилась. Поэтому Россию с ее изношенной инфраструктурой ожидают страшные катастрофы. Система, как всегда, будет искать виноватых в тех, кто «раздувает», а на самом деле — информирует, обнуляя пропагандистскую дезу.

Можно сколько угодно кричать про «бумеранг за Сирию» или «за Украину», но это не совсем так. Не ищите мистику, хотя знаковых моментов в случившемся много: довольно сказать, что некоторые родители привели своих детей в «Зимнюю вишню» по пригласительным, полученным на путинском плебисците 18 марта. Но они могли бы прийти туда и просто так…

Все население России закладывало мины замедленного действия все 18 путинских лет по всей площади страны. Оно молчало, одобряло, активно или пассивно соучаствовало в разрушении страны. Поощряло мздоимство и не сопротивлялось нарастающему беспределу. Теперь все эти «мины» будут взрываться.

Россияне — сами творцы своих катастроф. Не только Путин и его окружение. Да и не было бы никакого Путина, если бы не это «молчание ягнят».

Вас стригут, а вы молчите? Тогда будьте готовы к тому, что после стрижки вас поведут на бойню. И не спрашивайте «при чем тут дети?» Они — при всем, потому что они — ваши. Пролонгируя существование этой людоедской системы, вы обрекаете их на смерть. Одних — на быструю, других — на медленную и мучительную. Ибо это — девиз системы, а не мой: «Бабы еще нарожают. Люди — расходный материал.» А еще «был бы человек — а статья найдется». А также найдется «Зимняя вишня», «Хромая лошадь», «Норд-Ост» и Беслан. И дом на Гурьянова найдется. И на Каширке — тоже. И Волгодонск заплачет с Буйнакском.

Путин-то приедет. Местный царёк перед ним поползает. А вот погибших не вернуть. И колокол снова будет звонить не только по ним, но и по каждому из вас…

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