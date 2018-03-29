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Число пострадавших в результате пожара в Кемерово возросло до 79 - СМИ
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29.03.2018 12:02
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В больницах остаются 12 пострадавших в результате пожара в торговом
центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщает "РИА Новости" Число
пострадавших достигло 69 Фото: ЕРА В больницах остаются 12
пострадавших, уточнил собеседник агентства.Пожар в четырехэтажном
торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта.
Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в
детской батутной комнате. По данным министерства чрезвычайных
ситуаций РФ, в результате происшествия погибли 64 человека. По
словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.По
факту инцидента Следственный комитет РФ открыл уголовное
дело по ст. 109, 219 и 238 (причинение смерти по
неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности,
повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности) Уголовного кодекса
РФ.27 марта обвинения предъявили пятерым
задержанным: управляющей "Зимней вишней" Надежде
Судденок, техническому директору ТЦ Георгию Соболеву,
руководителю компании, разработавшей пожарную сигнализацию, Игорю
Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также
охраннику, который мог отключить систему оповещения, Сергею
Антюшину.Один из свидетелей пожара, аниматор и фотограф по имени
Евгений, утверждает, что поджигателем является "парень лет
12". Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин версию поджога
считает маловероятной.
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