|После "Зимней вишни" в Украине запустили флешмоб - проверь пожарный выход
|29.03.2018 12:09
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После пожара в ТЦ “Зимняя вишня” в российском Кемерово украинцы в социальных сетях запустили флешмоб: #проверьпожарныйвыход. Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает .
Флешмоб призван выявить нарушения противопожарной безопасности и привлечь внимание общественности к данной проблеме.
Киевлянин Алексей Макаров нашел неработающий пожарный выход в известном спортклубе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Ошибки в противопожарной безопасности были найдены и в пекарне, которая расположена прямо в переходе одной из киевских станций метро. Фотографию магазина опубликовала Марина Рыбина на своей странице в Facebook.
Также Анна Аксенова также опубликовала на своей странице в Facebook опубликовала ряд шокирующих фотографий из большого киевского ТЦ.
Напомним, 25 марта, В России (Кемерово) произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По официальной информации РФ трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали 79 человек.