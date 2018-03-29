Авиакомпания Ernest в июне откроет рейсы Киев-Болонья

Итальянский лоу-кост авиаперевозчик Ernest Airlines с 22 июня 2018 года, помимо рейсов в Милан и Неаполь, начнет выполнять рейс Киев - Болонья из аэропорта "Киев" им. Сикорского" (Жуляны).

Как сообщила пресс-служба столичного аэропорта, аргумент в пользу Болоньи - близость к морю. Кроме того, из Болоньи удобно добираться на скоростном поезде во Флоренцию, Верону, Милан, Падую, Мантую, Виченцу и Рим.

Указанные рейсы будут выполняться по субботам и воскресеньям на Airbus A319 (141 мест) и A320 (180 мест). Стоимость билета стартует от EUR49.

"Украина является очень важным рынком для нашей авиакомпании. Мы получаем много запросов от проживающих в Италии украинских пассажиров на увеличение количества рейсов в неделю и открытие новых направлений. Например, Болонья - Киев - один из маршрутов, который пока недоступен, он важен не только для иммигрантов, проживающих в этой области, но и для всех украинцев, желающих провести отдых на берегу Адриатического моря", - цитируется в сообщении коммерческий директор авиакомпании Ernest Ильза Джелу.

Ernest Airlines - итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане. Основной операционный центр компании расположен в Тиране (Албания).

Авиакомпания является лоу-кост-перевозчиком. Обслуживает итальянский и албанский рынки. Ее флот насчитывает два самолета – Airbus-319 и Airbus-320.

Международный аэропорт "Киев" им Сикорского" (Жуляны) расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает 2-е место в Украине.

В аэропорту расположены три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - "В" - входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.