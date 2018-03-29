По его словам, Мэй, обратившись ко многим странам и к международным организациям, очень ясно объяснила, что, по ее мнению, произошло и как это связано с Россией.

«И эта информация была очень убедительной не только для США, но и для многих других стран», – подчеркнул дипломат.

Хантсман заявил, что США «уверены в тщательности расследования, проведенного в Великобритании».

«Такого же мнения придерживаются и многие другие страны. Эта уверенность довольно велика для того, чтобы предпринять те шаги, которые вы видели в течение последних 24 часов», – отметил он.

​Отвечая на вопрос о том, важно ли для Вашингтона дождаться итогов официального расследования, Хантсман сообщил, что для США «важно в сотрудничестве с Великобританией дать собственную оценку происшедшему, которая будет основана на фактах».

«Профессионалы, участвующие в расследовании, – как и многие другие страны, – пришли к уверенному заключению, что здесь наличествует прямая связь», – сказал он.

Посол США также указал, что Мэй «очень ясно» заявила Москве, что в случае с отравлением Сергея Скрипаля речь может идти о двух вариантах того, как это произошло.

«Либо этот чудовищное преступление произошло при поддержке российского государства, либо Россия нарушила свои обязательства по договору о запрещении химического оружия и утратила контроль над данным отравляющим веществом», – пояснил Хантсман, отметив, что Россия «до сегодняшнего дня не представила какого-либо разумного объяснения».

Также посол не стал исключать заморозки российских активов в США. На вопрос о том, как Вашингтон намерен реализовать это, если в отношении дипломатической собственности Москвы действует Венская конвенция, которая гарантирует ее неприкосновенность, посол напомнил, что, помимо этой конвенции, «существуют и другие соглашения».

Дипломат также отметил, что не может знать, какое будущее ждет две страны.

«Я надеюсь, что нам все же удастся стабилизировать отношения США и России», – сказал он.

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