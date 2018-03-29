Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова начался днем 25 марта и распространился на площади 1,6 тысяч кв. м.

Двери в зале кинотеатра в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли зрители, запер один из посетителей торгового центра, чтобы дождаться спасателей. Об этом рассказал в своем видеообращении житель Кемерово Игорь Востриков, который потерял при пожаре всю семью, информирует svodka.net.

«Нам предоставили записи с камер самого прохода в залы самого кинотеатра, на которых видно, что двери были не заперты. Люди действительно все выбегали и остались только наши, потому что там был детский мультик для детишек. Они промедлили, пока они добрались уже до выхода, в коридоре был густейший дым, абсолютно непроглядный, и какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Спасателей, как вам известно, не прибыло. Он, кстати, вылез в итоге, и его спасли, насколько мне известно», — сказал Востриков.

На другом видео Востриков рассказал, что 28 марта взломали аккаунт его погибшей супруги и удалили оттуда почти все фотографии, оставили только несколько штук. «Я не понимаю, зачем это делается. Но не это главное. Сейчас происходит что-то ужасное. На телефоне моей мамы были удалены фотографии [детей] с WhatsApp. Я даже не понимаю, как это происходит», — сказал он.

Востриков предположил, что телефоны его жены и сестры были найдены какими-то людьми. «Я не знаю, кто этим занимается. Я просто в шоке. Люди, остановитесь, пожалуйста. Что вы творите? У нас горе», — попросил он.

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Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова начался днем 25 марта и распространился на площади 1,6 тысяч кв. м. По официальным данным, погибли 64 человека, из которых 41 ребенок. Прокуратура заявила, что проверит жалобы на бездействие спасателей при пожаре в кемеровском ТЦ.

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