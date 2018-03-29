По словам главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, с фигурантом дел об убийстве в Киеве журналиста Вячеслава Веремия и о пытках на Майдане Юрием Крысиным он в последний раз общался в 2014 году. Савченко: В 2011 году мы познакомились Фото: rbc.ua "Да, я знаком с ним. В 2011 году мы познакомились. Относительно господина Крысина два года назад я предоставил следователю полную, исчерпывающую информацию. Я хотел бы прокомментировать, но у меня нет разрешения комментировать свои показания. Но я уверяю вас, что любое преступление во времена Майдана я осуждаю. И я уверяю вас, что являюсь добровольцем армии, я имел прямое отношение к Революции достоинства. Мы с ним не общаемся, последний раз общались, пожалуй, в 2014 году", – заявил губернатор.На вопрос журналиста, правда ли, что Крысин в феврале 2014 года сообщал ему о массовых расстрелах на Майдане, Савченко ответил, что не имеет права разглашать информацию из своих показаний.Губернатор заверил, что "в этих данных нет чего-то, что влияло на ход событий на Майдане".По словам нардепа от Блока Петра Порошенко Мустафы Найема, Савченко рассказал на допросе в ГПУ, что Крысин сообщал ему о готовящихся в феврале 2014 года расстрелах участников Евромайдана. Нардеп заявил, что Крысин говорил об этом Савченко "17-го или 18-го числа".Крысин является фигурантом дела об убийстве в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева журналиста газеты "Вести" Веремия. Последний возвращался домой с работы на такси. Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их битами.22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева признал Крысина, участвовавшего в избиении, виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а его судимость будет считаться погашенной.Слишком мягкий приговор Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25 декабря на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием справедливого приговора Крысину.28 декабря Генпрокуратура подала апелляцию на условный срок Крысину.Он также является обвиняемым в уголовном производстве о пытках на Майдане. 26 марта в Дарницком районном суде Киева по этому делу началось подготовительное заседание. Крысин фигурирует и в уголовном деле о нападении на автозаправочную станцию "Народная" в Киеве 5 мая 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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