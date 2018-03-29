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Глава Николаевской ОГА Савченко: Я знаком с Крысиным. Мы с ним не общаемся
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29.03.2018 12:10
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По словам главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, с фигурантом дел
об убийстве в Киеве журналиста Вячеслава Веремия и о пытках на
Майдане Юрием Крысиным он в последний раз общался в 2014 году.
Савченко: В 2011 году мы познакомились Фото: rbc.ua "Да, я
знаком с ним. В 2011 году мы познакомились. Относительно господина
Крысина два года назад я предоставил следователю полную,
исчерпывающую информацию. Я хотел бы прокомментировать, но у меня
нет разрешения комментировать свои показания. Но я уверяю вас, что
любое преступление во времена Майдана я осуждаю. И я уверяю вас,
что являюсь добровольцем армии, я имел прямое отношение к Революции
достоинства. Мы с ним не общаемся, последний раз общались, пожалуй,
в 2014 году", – заявил губернатор.На вопрос журналиста, правда
ли, что Крысин в феврале 2014 года сообщал ему о массовых
расстрелах на Майдане, Савченко ответил, что не имеет права
разглашать информацию из своих показаний.Губернатор заверил, что "в
этих данных нет чего-то, что влияло на ход событий на Майдане".По
словам нардепа от Блока Петра Порошенко Мустафы Найема, Савченко
рассказал на допросе в ГПУ, что Крысин сообщал ему о
готовящихся в феврале 2014 года расстрелах участников Евромайдана.
Нардеп заявил, что Крысин говорил об этом Савченко "17-го или 18-го
числа".Крысин является фигурантом дела об убийстве в ночь
на 19 февраля 2014 года в центре Киева журналиста газеты
"Вести" Веремия. Последний возвращался домой с работы на такси.
Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать
их битами.22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева
признал Крысина, участвовавшего в избиении, виновным в
хулиганстве и приговорил его к четырем годам лишения свободы с
испытательным сроком два года. Это означает, что если в ближайшие
два года Крысин не совершит правонарушений, останется на свободе, а
его судимость будет считаться погашенной.Слишком мягкий приговор
Крысину вызвал возмущение в украинском обществе. 25 декабря на
Майдане Незалежности в Киеве прошла акция с требованием
справедливого приговора Крысину.28 декабря Генпрокуратура
подала апелляцию на условный срок Крысину.Он также является
обвиняемым в уголовном производстве о пытках на Майдане. 26 марта в
Дарницком районном суде Киева по этому делу началось
подготовительное заседание. Крысин фигурирует и в уголовном
деле о нападении на автозаправочную станцию "Народная" в Киеве 5
мая 2016 года.
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