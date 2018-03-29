Освобожденные из ОРДЛО в декабре украинцы правительственную помощь еще не получали

Никто из освобожденных в декабре 2017 года 74-х украинцев до сих пор не получил обещанную правительством помощь в размере 100 тыс. грн, заявляет координатор отдела документирования нарушений прав человека на Донбассе благотворительного фонда "Восток-SOS" Вячеслав Лихачев.

"Никто из тех, кто вышел из плена, до сих пор эту помощь не получил. Нам известны несколько случаев, когда на региональном уровне, из областных бюджетов выплачивалась помощь нескольким людям, например, в Донецкой и Луганской областях. Обещанная Кабмином помощь из госбюджета так и не была получена на руки никем. Также не была реализована помощь в решении жилищного вопроса", - сказал В.Лихачев на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

При этом он отметил, что была оказана медицинская помощь всем соотечественникам, освобожденным в декабре. "Люди, которые вышли на свободу в декабре, получили возможность медицинской помощи и реабилитации… но не все воспользовались этой помощью в полной мере, потому что многим хотелось поскорее вернуться в семью, в ситуацию, которая бы им не напоминала о том опыте. Освобожденных, находившихся в Феофании, свободно посещали журналисты и представители разных организаций, что было не всегда корректно", - подчеркнул В.Лихачев.

В свою очередь активист ВМОО "Фундация Региональных Инициатив", прежний пленник Владимир Фомичев подтвердил, что по состоянию на сегодня ему не были выплачены 100 тыс. грн, обещанных премьер-министром Владимиром Гройсманом. "Свобода – самая большая ценность, если эти 100 тыс. будут, то это хорошо, если нет – то нет. Проявила интерес Киевская горадминистрация - я проживал в столице до плена, у меня есть справка переселенца и столичная власть оказала мне материальную помощь - это немного больше, чем прожиточный минимум", - рассказал он.

В этой связи В.Фомичев отметил, что властям стоит не забывать о проблемах бывших пленных и ввести должность уполномоченного по таким вопросам или при Секретариате омбудсмена или при Министерстве по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. "Должен быть человек, который постоянно будет в контакте с освобожденными, так как многие психологические проблемы могут возникнуть не сразу, а со временем - например, через полгода", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Стороне ОРДЛО были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года. 31 января Кабмин предусмотрел, что освобожденные из ОРДЛО заложники получат 100 тыс. грн единоразовой помощи.

Кабмин определил МинВОТ ответственным за выплату помощи освобожденным из ОРДЛО заложникам.

26 марта глава МинВОТ Вадим Черныш в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил о намерении просить СБУ предоставлять списки освобожденных из отдельных районов Донецкой и Луганской областей украинцев частями, по мере проверки, для ускорения выплаты им помощи.