Практически треть всех исполнительных производств, которые есть в Украине, касаются должников по уплате алиментов. Об этом сообщил во время брифинга министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент.

"Уже несколько месяцев работает система исполнения судебных решений, касающихся уплаты алиментов должниками. Речь идет о 600 тысячах исполнительных производств, 600 тысячах украинских детей, которые действительно являются жертвами экономического насилия. Мы посчитали, что это практически треть всех исполнительных производств, которые существуют в стране. То есть каждое четвертое, даже больше, решение суда, которое выполняется Министерством юстиции, касается защиты прав детей", - сообщил Петренко.

Напомним, по данным детского Омбудсмена, с начала года 67% детей в Украине сталкивались с буллингом.

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