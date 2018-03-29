Стоимость голубого топлива и тепла должны были пересмотреть еще в октябре прошлого года, однако правительство отложило это решение до апреля, а теперь – до июня. В результате через полгода для украинцев, скорее только, сразу вырастут тарифы и на газ, и на тепло, и на горячую воду.

«Обозреватель» разобрался, как могут измениться тарифы на отопление и газ в этом году.

Сколько заплатим за тепло

Стоимость отопления в Украине в одном и том же городе может отличаться в несколько раз. Формируются «цены» зависимо от объемов потерь в сетях, зарплат, используемого топлива, изношенности оборудования, количества потребителей и т.д. Согласно данным Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг, в среднем топливная составляющая в тарифе колеблется в пределах 70%-80%. В основном это цена на газ. Если голубое топливо дорожает на 10%, то отопление может вырасти в цене на 7-8%, рассказывает знаток в сфере теплоснабжения Сергей Пинчук.

«Сейчас никто вам не может сказать, как повысят тариф на отопление уже к следующему сезону. Правительство приняло решение на 2 месяца продлить постановление, которое действительно действующую цену на газ заморозило до июля. Думаю, даже в правительстве не знают, что будет с тарифом», — уверен знаток. В то же время координатор жилищных программ «Опоры» Татьяна Бойко предполагает, что вероятнее только Кабмин повысит тариф на газ к октябрю 2018-го.

Есть несколько сценариев развития ситуации. Из формулы расчета тарифа могут убрать расходы на транспортировку и при этом считать цены на импортный газ не за год, а за 6 месяцев. В такой ситуации тариф на газ может подорожать по разным подсчетам на 12-14%. Если же пересчитать цены по действующему постановлению, то окажется, что газ должен подорожать на более чем 60%.

По второму сценарию, скорее только, правительство не пойдет. Кабинет министров согласовывает с МВФ такой вариант формулы расчета тарифа, который устроит и международных партнеров, и не станет шоковым для украинцев. Для примера рассчитаем, как может подорожать отопление в Киеве, если стоимость газа в Украине увеличится на 14% и 62%.

Возьмем квартиру площадью 40 квадратов и предположим, что они тратят ровно в пределах социального норматива. То есть 1,72 Гкал. В столице такой объем тепла обойдется в 2332 грн. Стоит учитывать, что в Киеве практически в каждом многоэтажном доме стоят теплосчетчики и реальное потребление может быть на 30-40% ниже норматива.

Итак, если стоимость газа в Украине поднимут на 14%, то тариф на отопление в столице может увеличиться примерно на 9% (с учетом, что в столице в составляющей тарифа газ занимает примерно 63%). Таким образом, один Гкал тепла подорожает на 9%, а отопление квартиры площадью 40 квадратов — на 210 грн. Заплатить придется уже около 2500 грн.

В то же время, если тариф поднимут на 62% (перерасчет по действующей формуле, прописанной в постановлении №187), то в среднем по Украине отопление подорожает на 43-49%. А вот в столице цена на тепло в таком случае должна вырасти на 39%. А отопление той же квартиры обойдется уже в 3200 грн, то есть почти на 900 грн больше.

Ранее «Обозреватель» в материале «Насколько в Украине может вырасти тариф на газ и на что это повлияет» писал о том, что избежать роста цен на газ не удастся. Дело в том, что Украина в меморандуме с МВФ взяла на себя обязательство два раза в год пересчитывать тариф для населения в «привязке» к импортному паритету. На немецком хабе газ подорожал, гривня с момента последнего пересчета девальвировала, в результате должны вырасти и тарифы для украинцев.

Чтобы заплатить меньше, нужно потратить больше

Украина в лидерах по уровню теплопотерь в Европе. Около 12% тепла теряется при генерации и по дороге в дома, а потом еще около 30-40% в самих домах. Полностью исключить потери невозможно, однако их необходимо в несколько раз сократить. Так, если бы уровень потерь в сумме составлял хотя бы 20%, то украинцы бы могли платить за отопление примерно на 30% меньше.

Немецкие эксперты подсчитали, что на термомодернизацию жилого фонда в Украине нужно тратить ежегодно около 120 млрд грн, рассказывает координатор проектов по энергоэффективности «Экодии» Анна Акерманн.

«В наших условиях, когда идет война, мы, конечно, понимаем, что такие суммы не могут тратиться. Еще несколько лет назад государство ничего не тратило на энергоэффективность, в этом году в бюджете предусмотрено 2 млрд грн. Это уже шаг», — отмечает эксперт.

Так, утеплять и исправлять нужно 70-80% всех многоэтажных домов. Тепломодернизация типичной хрущевки может обойтись в 5-8 млн грн. Для украинцев есть только несколько возможностей найти такие средства. Взять кредит, получить грант или принять участие в государственной или городской программе (тоже кредит, но часть погасят из бюджета). И пользуются такими возможностями исключительно ОСМД. После тепломодернизации расходы на отопление зимой могут сократиться в 1,5-2 раза.

К слову, в Украине до конца отопительного сезона остались считанные дни, при этом температура за окном до сих пор колеблется в пределах нескольких градусов тепла. Официально отопительный сезон должен закончиться 31 марта. Если морозы продлятся, то местные власти могут продлить сезон. Правда, для субсидиантов, согласно действующему постановлению, «скидка» на тепло действует только до 1 мая.

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