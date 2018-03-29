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На Одесщине перевернулся поезд
29.03.2018 12:18
На Одесщине перевернулся поезд

В Одесской области перевернулся частный поезд с зерном.

NewsGrabberJC.Prosvodka.net/

Событие произошло 28 марта на Ильичевском зерновом терминале, информирует svodka.net.

Маневренный локомотив и несколько вагонов поезда сошли с рельсов на частном подъездном пути.

По словам директора по экономике и финансам ПАО «Укрзалізниця» Андрея Рязанцева, жертв и пострадавших в аварии нет.

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Отметим, что ООО «Ильичевский зерновой терминал» контролирует компания «Серна», входящая в структуру швейцарской компания Glencor. Перевалочные мощности были введены в эксплуатацию в 2008 году.

NewsGrabberJC.Prosvodka.net/

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