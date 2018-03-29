Є речі, які важко приховати. Якими б словами ви не прикривалися («боротьба з екстремізмом», «контр-терористичні заходи», «фільтрація»), мова тіла, моторика, поведінка учасників швидко і нещадно видають ваші задуми і наміри.

На першому фото – геноцид в Сребреніці 13-22 липня 1995; вояки Війська Республіки Сербської охороняють групу боснійських мусульман з анклаву Сребрениці, які втекли від бойовиків воєнізованого формування «Скорпіони», контрольованого Міністерством внутрішніх справ Сербії, в сербському місті Узіце, 5 серпня 1995.

На другому, третьому і четвертому – «фільтраційні заходи у Східній Гуті». Російські військові поліцейські охороняють сирійських чоловіків, що втекли від іранських найманців Асада та сирійських підрозділів «Тигрів», Східна Гута, 27 березня 2018.

Згідно з повідомлень місцевих спостерігачів, з району Східної Гути за останні тижні примусово переміщено вже 128 тисяч мирних жителів внаслідок воєнних злочинів режиму Асада, підтримуваних Путіним. Сьогодні до північної Сирії було депортовано чергову партію цивільних у складі ще 13 тисяч осіб. Увагу спостерігачів привернув той «дивний» факт, що 95% «евакуйованих» складають жінки, діти, особи похилого віку та інваліди. Чоловіки у віці від 16 до 55 років дивним чином «відсутні».

Міжнародний суд визнав різанину в Сребрениці геноцидом наприкінці лютого 2007. Настане час, коли дії Асада та Путіна в Сирії також буде визнано геноцидом.

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