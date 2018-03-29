|В Казани из-за короткого замыкания из торгового центра эвакуировали 170 человек
|29.03.2018 12:22
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В четверг, 29 марта, из торгового центра в Казани эвакуировали около 170 человек после короткого замыкания в серверной, сообщают РИА Новости.
"Очаг возгорания находился в серверной ТЦ Сити-Молл. Эвакуировано 170 человек", - сообщил источник в экстренных службах Татарстана.
Стоит отметить, что пожар в настоящее время уже ликвидирован. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 29 марта, в центре Санкт-Петербурга произошел пожар в старейшем магазине города - торговом центре "Дом ленинградской торговли".
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