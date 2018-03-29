Мужчина попал под движущееся шасси самолета. Во время его высвобождения применялось нештатное оборудование, в результате чего самолету были нанесены повреждения.

Сотрудник сервисной компании Dnata (Dubai National Air Transport Association) нарушил правила безопасности и пострадал в лондонском аэропорту Гатвик во время буксировки самолета A319 авиакомпании Россия. Лайнеру также были нанесены повреждения, информирует svodka.net.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представитель российский авиакомпании в четверг, 29 марта.

«Во время буксировки на вылет воздушного судна А319, выполняющего рейс FV6620 из Гатвика в Санкт-Петербург, была грубо нарушена техника безопасности одним из сотрудников обслуживающей рейс местной компании Dnata. В результате этого под движущееся шасси самолета попала его нога. Это стало причиной получения данным работником травмы», – сказал представитель авиакомпании.

По его словам, во время высвобождения травмированного мужчины применялось нештатное оборудование, в результате чего самолету были нанесены повреждения, он выведен из оперирования.

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«Также без согласования с техническими службами авиакомпании местная инспекция провела процедуру снятия бортового устройства записи переговоров экипажа и наземных служб», – добавил он.

Пассажиры были высажены в здание аэровокзала и размещены в гостиницах. Для их вывоза задействуют резервный лайнер.

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