В Украине, с 19 по 25 марта, гриппом и острой респираторной
вирусной инфекцией заболели 200 тыс. 305 человек. Заболеваемость
гриппом и ОРВИ постепенно идет на спад Фото: ЕРА В Украине
эпидемический порог заболеваемости гриппом и острой респираторной
вирусной инфекцией превышен в Закарпатской, Житомирской и
Черновицкой областях. Отмечается, что заболеваемость постепенно
идет на спад. С 19 по 25 марта в стране гриппом и ОРВИ
заболели 200 тыс. 305 человек, 64,1% из них – дети."На
отчетной неделе в Одесской области зарегистрирован летальный случай
от гриппа A(H1N1)pdm09, умер ребенок 1 года", – говорится в
сообщении.В октябре 2017 года Минздрав прогнозировал, что в
нынешнем эпидсезоне гриппом и ОРВИ переболеют 7 млн украинцев.
Ожидаются три штамма гриппа: "Гонконг", "Брисбен" и
новый – "Мичиган".
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