В Украине, с 19 по 25 марта, гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией заболели 200 тыс. 305 человек. Заболеваемость гриппом и ОРВИ постепенно идет на спад Фото: ЕРА В Украине эпидемический порог заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией превышен в Закарпатской, Житомирской и Черновицкой областях. Отмечается, что заболеваемость постепенно идет на спад. С 19 по 25 марта в стране гриппом и ОРВИ заболели 200 тыс. 305 человек, 64,1% из них – дети."На отчетной неделе в Одесской области зарегистрирован летальный случай от гриппа A(H1N1)pdm09, умер ребенок 1 года", – говорится в сообщении.В октябре 2017 года Минздрав прогнозировал, что в нынешнем эпидсезоне гриппом и ОРВИ переболеют 7 млн украинцев. Ожидаются три штамма гриппа: "Гонконг", "Брисбен" и новый – "Мичиган". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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