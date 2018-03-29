Renault и Nissan могут объединиться в одну компанию

Французская Renault SA и японская Nissan Motor Co. ведут переговоры о слиянии и создании нового автопроизводителя, который будет торговаться с единой акцией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В результате нынешний хитрый альянс компаний будет преобразован в одну корпорацию. В настоящее время Renault владеет 43% акций японской компании, а Nissan принадлежат 15%-ная доля во французском автопроизводителе.

Председателем совета директоров обеих компаний является Карлос Гон. По данным источников, он ведет переговоры о слиянии и намерен возглавить объединенного автопроизводителя. При этом новая компания может сохранить штаб-квартиры в Японии и Франции.

В то же время эксперты говорят о том, что при одобрении данной сделки могут возникнуть сложности. Правительство Франции, которое владеет 15% акций Renault, вряд ли с большой охотой откажется от своей доли. Как французское, так и японское правительство должны дать дозволение на слияние автопроизводителей - и каждое из них может иметь свое мнение относительно "места жительства" новой компании.

Как отметили источники, окончательного соглашения о сделке пока не принято, и переговоры, которые длятся уже несколько месяцев, могут не привести к соглашению.

Рыночная стоимость Renault за последний год выросла примерно на 15% - до 27,7 млрд евро ($34 млрд), в то время как капитализация Nissan сократилась на 2% и составляет сейчас около 4,6 трлн иен ($43 млрд).

Котировки акций французской компании к 12:28 МСК выросли на 4,5%. Ранее в ходе торгов в четверг подъем достигал 8,3%.