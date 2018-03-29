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29.03.2018 12:34
Назначив главу НБУ Якова Смолия членом Совета нацбезопасности и обороны, президент Украины Петр Порошенко вывел из совета бывшего руководителя Нацбанка Валерию Гонтареву. Смолия ввели в СНБО Фото: president.gov.ua Этот же приказ выводит из совета экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.Акт вступает в силу с момента публикации.15 марта Смолий был назначен Верховной Радой председателем НБУ. За его назначение проголосовали 247 нардепов. Перед этим парламент уволил с должности главы НБУ Валерию Гонтареву, которая возглавляла Нацбанк с июня 2014 года. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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