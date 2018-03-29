Назначив главу НБУ Якова Смолия членом Совета нацбезопасности и
обороны, президент Украины Петр Порошенко вывел из совета бывшего
руководителя Нацбанка Валерию Гонтареву. Смолия ввели в СНБО Фото:
president.gov.ua Этот же приказ выводит из совета экс-главу НБУ
Валерию Гонтареву.Акт вступает в силу с момента публикации.15 марта
Смолий был назначен Верховной Радой председателем НБУ. За
его назначение проголосовали 247 нардепов. Перед этим
парламент уволил с должности главы НБУ Валерию Гонтареву,
которая возглавляла Нацбанк с июня 2014 года.
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