Накануне в здании детского дошкольного учреждения в г. Часов Яр Бахмутского района Донецкой области произошел пожар.

Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области, возгорание произошло в одной из комнат на 2-м этаже.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 93 ребенка и 32 человека персонала учреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из сотрудниц детсада, логопед-дефектолог, в стремлении как можно быстрее покинуть место пожара, выпрыгнула из окна 2-го этажа. В результате она получила переломы костей таза, ее госпитализировали в Центральную городскую больницу Бахмута.

Пожар ликвидирован, причину его возникновения и нанесенный убыток сейчас устанавливают специалисты, добавили в ГСЧС.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира