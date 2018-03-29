Медиа-холдинг АТR в суде потребует возмещения понесенных от оккупации Крыма убытков

Медиа-холдинг АТR намерен обратиться в международный суд с иском о возмещении убытков, понесенных в результате оккупации Крыма.

Как сообщила пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, АТR ожидает, что как только общий отчет Нацсовета и Министерства информационной политики будет финализирован, он обратится в международный суд с иском к Российской Федерации о возмещении убытков за отобранное имущество и недополученную выгоду от рекламы.

По словам заместителя генерального директора телеканала АТR Айдера Муждабаева, в результате аннексии Крыма холдинг потерял немалые средства: арестовано и действительно отобрано имущество телекомпании общей стоимостью $4,5 млн, недополучены средства от рекламных поступлений.

По мнению А.Муждабаева, подавать такие иски могут и другие телерадиокомпании, которые потеряли свое имущество в результате оккупации Крыма.

"Может быть, не сразу, но со временем мы сможем что-то отсудить у российского оккупанта на международном уровне. И это была бы такая победа нас всех", - сказал он.

Единственный в мире крымскотатарский телеканал ATR с 00.00 1 апреля 2015 года прекратил вещание в Крыму, поскольку Роскомнадзор отказался зарегистрировать его в соответствии с российским законодательством.

В июне, после более чем 2,5 месяца прекращения работы, АТR возобновил вещание из Киева.