Американский стриминговый сервис Hulu опубликовал новый трейлер второго сезона сериала "Рассказ служанки" на своем канале в YouTube. В основе многосерийного проекта – роман канадской писательницы Маргарет Этвуд об обществе, в котором женщинам оставили только одну функцию – рожать детей. Роли исполнили Элизабет Мосс, Джозеф Файнс, Самира Уайли, Ивонн Страховски, Макс Мингелла. Премьера запланирована на 25 апреля 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | События сериала происходят в обществе, в котором женщин лишили прав Скриншот: Hulu / YouTube видео Видео: Hulu / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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