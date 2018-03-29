"Рассказ служанки". Вышел новый трейлер второго сезона сериала. Видео
29.03.2018 12:42
Американский стриминговый сервис Hulu опубликовал новый трейлер
второго сезона сериала "Рассказ служанки" на своем канале в
YouTube. В основе многосерийного проекта – роман канадской
писательницы Маргарет Этвуд об обществе, в котором женщинам
оставили только одну функцию – рожать детей. Роли исполнили
Элизабет Мосс, Джозеф Файнс, Самира Уайли, Ивонн Страховски, Макс
Мингелла. Премьера запланирована на 25 апреля 2018 года. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке | События
сериала происходят в обществе, в котором женщин лишили прав
Скриншот: Hulu / YouTube видео
Видео: Hulu / YouTube