За прошедшие сутки на Донбассе офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям получил ранения во время обследования территории на взрывоопасные предметы. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент

"В результате вражеских обстрелов ни один из военнослужащих Вооруженных сил Украины не был ранен или травмирован. Однако вчера около 13:20 во время обследования территории на взрывоопасные предметы вместе с патрулем специальной мониторинговой миссии ОБСЕ близко Донецкой фильтровальной станции в городе Авдеевка в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил поражения офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - сообщил он.

По словам Гуцуляка, пострадавший был оперативно доставлен в областную клиническую больницу им. Мечникова в городе Днепр, медики "оценивают его состояние как удовлетворительное".

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