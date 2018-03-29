Эксперты украинского финансового рынка раскрыли, чего стоит ожидать от курса валют в апреле-мае 2018 года, пишет со ссылкой на

Стоит отметить, что прогноз специалистов довольно приятный.

"На майские праздники гривна обычно продолжает укрепляться. Если в апреле гривна иногда прибавляет около 2%, то в мае – где-то 1,5%", - сказал старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

Согласно его прогнозу, в мае курс гривны может составить около 25,5-26 грн/$1.

Радужные перспективе гривне рисует и аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко.

"В рамках майских праздников доллар будет тестировать отметку 26 грн и вполне реально преодолеет ее", - сказал знаток.

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