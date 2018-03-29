Мать внефракционного нардепа Надежды Савченко Мария рассказала, что просила дочь не голодать. Савченко встретилась с матерью Фото: EPA "Да ничего не говорила, просила только, чтобы она не голодала. Но она же не поддается. Я ей говорю: "Бери мою силу, здоровье, терпение, только не голодай". Чтобы жить и бороться, надо есть", – сказала Мария Савченко.По ее словам, Надежда похудела."Похудела, конечно. На лице видно, похудела, ручки такие тоненькие. Ни на что не жаловалась, говорит, все нормально. Вера ей одеяло купила, подушку, курточку, телевизор – все ей туда отдала в камеру... Я пирожков напекла – не приняли. Когда-то в Москву как возили, так она говорила: "Ничего не надо, только маминых пирожков". Не взяли. И там не взяли, и здесь не взяли. Два голубца ей сделала, не взяли", – рассказала Мария Савченко.Она сказала, что собирается ехать в суд, где будут рассматривать апелляцию на арест Савченко."Там много будет моих друзей, которые два года стояли на Майдане за Надю... А так, говорили о своем. Она говорит, что власть надо менять, чтобы для народа жизнь была лучше", – заявила мать депутата.Фото: EPA 22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права на залог. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.26 марта адвокаты Савченко обжаловали ее арест. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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