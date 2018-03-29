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"Я пирожков напекла – не приняли". Мать посетила Савченко в СИЗО
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29.03.2018 12:50
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Мать внефракционного нардепа Надежды Савченко Мария рассказала, что
просила дочь не голодать. Савченко встретилась с матерью Фото: EPA
"Да ничего не говорила, просила только, чтобы она не голодала. Но
она же не поддается. Я ей говорю: "Бери мою силу, здоровье,
терпение, только не голодай". Чтобы жить и бороться, надо
есть", – сказала Мария Савченко.По ее словам, Надежда
похудела."Похудела, конечно. На лице видно, похудела, ручки такие
тоненькие. Ни на что не жаловалась, говорит, все нормально. Вера ей
одеяло купила, подушку, курточку, телевизор – все ей туда
отдала в камеру... Я пирожков напекла – не
приняли. Когда-то в Москву как возили, так она говорила:
"Ничего не надо, только маминых пирожков". Не взяли. И там не
взяли, и здесь не взяли. Два голубца ей сделала, не взяли", –
рассказала Мария Савченко.Она сказала, что собирается ехать в суд,
где будут рассматривать апелляцию на арест Савченко."Там много
будет моих друзей, которые два года стояли на Майдане за Надю... А
так, говорили о своем. Она говорит, что власть надо менять, чтобы
для народа жизнь была лучше", – заявила мать депутата.Фото:
EPA 22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности
и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд
арестовал нардепа до 20 мая без права на залог. В этот же
день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке
террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения
конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь
государственных деятелей.26 марта адвокаты Савченко обжаловали
ее арест.
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