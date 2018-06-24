Во вторник, Комиссия парламента Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции одобрила поправки к иммиграционному закону, который предусматривает временное прекращение выдачи гражданам России видов на жительство в Латвии в обмен на инвестиции

Отмечается. что приостановить выдачу виз для граждан РФ намерены до урегулирования кризиса на Украине и позже выдача может быть полностью или частично возобновлена.

Авторы законопроекта считают, что получившие вид на жительство лица имеют определенное экономическое и политическое влияние, а также способны влиять на социальные процессы в Латвии и на оборот публичной информации.

Напомним, 2 октября сейм поддержал предложение "Нацобъединения" остановить выдачу гражданам России видов на жительство в Латвии в обмен на инвестиции с целью устранения угроз для государства и передал его на рассмотрение комиссий.

Согласно иммиграционному закону Латвии, вид на жительство в республике можно получить в обмен на покупку недвижимости, стоимость которой превышает 250 тыс. евро

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