Олег Гладковский - давний бизнес-партнер президента Украины Петра Порошенко

Об этом сообщает "Радио Свобода" . Ранее журналисты в расследовании "Русское сердце украинского "Богдана" обнаружили, что корпорация "Богдан Моторс" закупает двигатели для троллейбусов "Богдан" у "Псковского электромашиностроительного завода", который производит, в том числе, продукцию для военной техники в России.

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