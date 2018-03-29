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"Богдан" Гладковского перешел с российских двигателей на украинские
29.03.2018 12:50
"Богдан" Гладковского перешел с российских двигателей на украинские
Олег Гладковский - давний бизнес-партнер президента Украины Петра Порошенко
В ходе расследования программы "Схемы" и после общения журналистов с заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским его автомобильная корпорация "Богдан Моторс" решила закупать тяговые электродвигатели для троллейбусов украинского государственного завода, а не российского.
"Богдан" Гладковского перешел с российских двигателей на украинские Иллюстрация: Радіо Свобода / Схеми

Об этом сообщает "Радио Свобода"Ранее журналисты в расследовании "Русское сердце украинского "Богдана" обнаружили, что корпорация "Богдан Моторс" закупает двигатели для троллейбусов "Богдан" у "Псковского электромашиностроительного завода", который производит, в том числе, продукцию для военной техники в России.

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Напомним, что главным импортером украинского вооружения в 2013-2017 годах была Россия.

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