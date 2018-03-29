Суд Киева готовится к рассмотрению жалобы на арест Савченко

Апелляционный суд Киева в четверг днем рассмотрит жалобу адвокатов народного депутата Украины Надежды Савченко на решение Шевченковского районного суда Киева от 23 марта о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в зале судебного заседания присутствует мама Н.Савченко Мария Ивановна, которой сегодня исполнилось 80 лет, прибыли также адвокаты. Н.Савченко находится в стеклянной кабине для подозреваемых.

Сестра Надежды Вера Савченко рассказала журналистам, что ряд украинских диссидентов, в частности, прежний народный депутат Степан Хмара, намерены просить суд взять Н.Савченко на поруки. Она также отметила, что на заседании Апелляционного суда будут присутствовать "представители США".

Заседание суда должно начаться с минуты на минуту.

Как сообщалось, 23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Н.Савченко до 20 мая 2018 года.

При этом судья признал безосновательным задержание Н.Савченко 22 марта 2018 года, поскольку она не совершила какое-либо преступление по факту.

26 марта адвокаты Н.Савченко заявили, что в поданной жалобе на арест просят Апелляционный суд г.Киева изменить ей меру пресечения на любую другую, которая не связана с содержанием под стражей. "Мы подали апелляцию, она уже зарегистрирована. Мы просим, чтобы Надежде Савченко изменили меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей. Подозрение незаконное и суд должен с этим согласиться", - сказал адвокат нардепа Виктор Чевгуз агентству "Интерфакс-Украина" после подачи апелляции.