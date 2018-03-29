Народного депутата Надежду Савченко доставили в зал Апелляционного суда города Киева, где сегодня ожидается рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на меру пресечения нардепу в виде содержания под стражей, передает корреспондент.

Сейчас Савченко находится в стеклянном боксе в зале суда, где ожидается заседание.

В зале также находится мать Савченко, которая принесла цветы. Сестра Надежды Савченко Вера также приехала в суд.

Как сообщал 26 марта защита народного депутата Украины Надежды Савченко внесла апелляционную жалобу в суд на арест нардепа.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила согласие на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира