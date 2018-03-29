Министерство иностранных дел России предложило закрыть американское диппредставительство в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на закрытие генконсульства РФ в Сиэтле.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передает агентство УНИАН.

Соответствующее предложение будет направлено президенту РФ Владимиру Путину, который примет окончательное решение.

«Правильнее только было бы закрыть консульство в Петербурге. Естественно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее. Мы внесем свои предложения, но последнее слово остается за президентом — возможны корректировки», — сообщил один из собеседников издания.

При этом пресс-секретарь американского посольства в РФ Мария Олсон заявила, что американская сторона «оставляет за собой право отреагировать на любые меры России».

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