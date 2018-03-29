Профсоюз "ArcelorMittal Кривой Рог" потребовал повышение зарплат до EUR1 тыс. с 1 апреля

Комитет первичной организации профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ПО ПМГУ) ПАО "Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.) на конференции трудового коллектива 27 марта утвердил требования, в частности, о повышении заработной платы до EUR1 тыс. с 1 апреля текущего года.

"Повысить с 1 апреля 2018 года среднемесячную заработную плату работникам по "ArcelorMittal Кривой Рог" до уровня не менее EUR1000 в гривневом эквиваленте по курсу НБУ. В срок до 31 декабря 2018 года с целью определения технического состояния и выявления аварийно опасных зданий и сооружений осуществить проведение государственной специализированной организацией обследования всех зданий и сооружений на территории ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", которые являются его собственностью или предоставлены ему в пользование", - значится в требованиях наемных работников "ArcelorMittal Кривой Рог" к работодателю.

Кроме того, на конференции трудовой коллектив выдвинул требование немедленно осуществить капремонт конструкций перекрытия кровли блока № 2 конвертерного цеха (в последнее время на предприятии произошло несколько ЧП, в том числе, со смертельным исходом из-за обрушения кровли - ИФ), а также не допустить необоснованного сокращения рабочих мест.

В информации ПО ПМГУ "ArcelorMittal Кривой Рог" уточняется, что из 384 делегатов, избранных в структурных подразделениях предприятия, в качестве участников конференции зарегистрировались 272 человека.

"Набрать необходимый кворум, чтобы обеспечить правомочность конференции, удалось после того, как собравшиеся в ДК "Мистецький" представители трудового коллектива заявили о готовности не покидать зал до тех пор, пока не наберется кворум, и стали обзванивать не пришедших вовремя делегатов. В результате, в ДК "Мистецький" дождались тех делегатов, которые первоначально по объявлению администрации пришли в здание управления (ранее профком и руководство предприятия объявили конференцию на одно и то же время в разных местах – ИФ) ", - отмечается в информации профкома.

На следующий день после конференции утвержденные требования были официально переданы администрации через канцелярию предприятия.

Председатель профкома ПО ПМГУ "ArcelorMittal Кривой Рог" Наталья Маринюк в обращении к работникам предприятия призвала администрацию сесть за стол переговоров с профсоюзами.

"Наша цель - добиться повышения зарплаты для всех работников, сохранения рабочих мест и безопасных условий труда, выполнения других требований, поскольку, учитывая настроения трудового коллектива, только так можно снять социальную напряжённость, не доводить ситуацию до забастовки. Мы часто предлагали и сейчас предлагаем администрации сесть за стол переговоров и путем конструктивного диалога найти взаимоприемлемые решения всех проблемных вопросов и обеспечить выполнение тех требований, которые были выдвинуты трудовым коллективом", - говорится в обращении главы профкома, которая при этом констатировала, что "администрация уклоняется от переговоров".

Как сообщалось, представители трудового коллектива "ArcelorMittal Кривой Рог" на митинге 14 марта 2018 года потребовали от собственника предприятия повышения средней заработной платы до EUR1 тыс. в гривневом эквиваленте с 1 апреля 2018 года, сохранения рабочих мест и обеспечения безопасных условий труда.

В свою очередь, генеральный директор меткомбината Парамжит Калон на явочном рапорте для руководителей подразделений комбината 7 марта заявил о намерении повысить зарплаты работникам в рамках ежегодного их пересмотра. При этом пресс-служба уточнила, что "в любом случае рост зарплаты будет осуществлен с учетом украинского рынка труда, инфляции, собственных затрат на производство, себестоимости продукции, прогнозов цен на мировых рынках металлопродукции и других факторов, которые требуют анализа и принятия взвешенного решения".

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".