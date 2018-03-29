Может, «Зимняя вишня-2018» и действительно сумеет пробудить всю Россию?

В Кемерово в огне пожара погибло, по официальным заявлениям, 64 человека, между них большинство — дети. Ужасная трагедия потрясла всю Россию. Увы, не первый и, к сожалению, не в последний раз. Но особенностью кемеровского пожара является то, что в языках пламени «Зимней вишни» сгорела репутация власти, информирует svodka.net.

Вся страна вдруг увидела, что власть страны, как в Кремле так и на местах, окончательно деградировала и завралась. Люди увидели изнанку нынешнего режима: «секретный» ночной визит президента, который практически украдкой, в одиночку на полностью зачищенной от народа площади протокольно возложил цветы. (В Сеть тут же выложили фото окруженных людьми американских президентов, Буша-старшего и Обаму, приехавших на место наводнения и урагана). Омерзение и гнев многих вызвала картинка «совещания», на котором губернатор Тулеев вместо слов сочувствия и сопереживания жертвам трагедии извинялся перед Путиным «за доставленное неудобство», по-холуйски благодарил за звонок, сделанный главой государства в ситуации жуткой трагедии (просто *****!!!) и злобно жаловался на «бузотеров» (вышедших на площадь охваченных горем родственников погибших и пришедших поддержать их кемеровчан), которые «пиарятся на трагедии». Лично я давно не видел зрелища более гнусного и омерзительного. Словом, народ неожиданно для себя увидел: а король-то голый! И окружен вовсе не титанами, а жалкими холуйствующими бездарями и льстецами. Во время трагедии в Кемерове миллионы увидели, что власть на самом деле труслива и безразлична к людям, их бедам и страданиям. Народ вдруг начал осознавать: в стране — бардак во всем, и каждый живущий — потенциальный заложник нынешних и будущих трагедий.

И еще одно важный вывод: народ власти, по большому счету, не верит. Не верит в причины гибели авиалайнеров и число жертв в Сирии и на Донбассе. Не верит в рост экономики и стабильность рубля, не верит в честность расследований и эффективность принимаемых мер. Потому что власть завралась и потеряла репутацию. Вернее, обрела очень плохую — вечного вруна. Вот почему непроверенные новости в Сети о сотнях жертв легко победили официальную версию о 64 погибших (я и сейчас не уверен в достоверности информации от МЧС). Потому что в стране уничтожены все институты объективного и независимого расследования крупнейших ЧП и трагедий. А раз инстанции и «зомбоящик» врут (регулярно и по любому поводу), то правду будут искать где угодно.

И, наконец, последнее. Народ вышел на улицы не только проявить солидарность с кемеровчанами. Трагедии, сопоставимые по масштабам и тяжести последствий с «Зимней вишней» случались в России не раз. Горела «Хромая лошадь»(2009 г, 156 погибших), дом престарелых в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), Самарское ГУВД (1999, 57 погибло); студенческое общежитие РУДН(2003, 43 жертвы); горели даже два ТЦ, в Ухте (2005, 25 жертв) и Казани (2015, 19 погибших).

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Но сегодня народ впервые массово вышел на улицы, вышел против власти в целом. Потому что его уже до печенок достали коррупция и воровство должностных лиц, холуйская угодливость тулеевых, трусливо прячущихся от народа, российские дипломаты на службе у наркомафии, полиция, крышующая «кущевки» по всей стране, свалки, травящие детей и ложь, ложь, ложь везде и всегда: с телеэкранов, из уст должностных лиц и больших начальников. Страна, вернее несущие конструкции государства прогнили почти до основания и грозят рухнуть в любой момент. Народ интуитивно начал чувствовать это собственной шкурой, реально опасаться за будущее своих семей. Вот почему люди так активно и практически по всей стране вышли после пожара в «Зимней вишне». Они больше не хотят чувствовать себя безмолвными заложниками грядущих трагедий. И эти события — тревожный звонок для Кремля. Потому что в этот раз на площади вышли далекие от политики люди, многие из которых еще вчера голосовали за власть. Но, похоже, сегодня они уже не уверены в правильности своего выбора. Это плохой сигнал для Кремля, который упорно продолжает быть в иллюзии, что контролирует в стране всех и вся, игнорируя разговор с обществом и назревшие перемены.

«Зимняя вишня» — это культовый советский фильм. Про чудесное пробуждение. Когда, казалось бы, на него уже нет и надежды. Может, «Зимняя вишня-2018» и действительно сумеет пробудить всю Россию?

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