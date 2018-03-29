Апелляционный суд Киева начал рассматривать апелляцию адвокатов внефракционного нардепа Надежды Савченко на ее арест Шевченковским райсудом Киева. Трансляцию ведет на канале в YouTube "РадіоСвобода". В зале присутствует сестра парламентария Вера и их мать Мария. Савченко находится в стеклянной кабине для подозреваемых. Адвокаты нардепа просят суд изменить ей меру пресечения на любую другую, не связанную с содержанием под стражей. | Савченко арестовали 23 марта Фото: EPA 22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права на залог. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.26 марта адвокаты Савченко обжаловали ее арест. видео Видео: Радіо Свобода онлайн / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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