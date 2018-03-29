Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу на арест Савченко. Трансляция
29.03.2018 12:58
Апелляционный суд Киева начал рассматривать апелляцию адвокатов
внефракционного нардепа Надежды Савченко на ее арест Шевченковским
райсудом Киева. Трансляцию ведет на канале в YouTube
"РадіоСвобода". В зале присутствует сестра парламентария Вера и их
мать Мария. Савченко находится в стеклянной кабине для
подозреваемых. Адвокаты нардепа просят суд изменить ей меру
пресечения на любую другую, не связанную с содержанием под стражей.
| Савченко арестовали 23 марта Фото: EPA 22 марта Верховная
Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее
задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20
мая без права на залог. В этот же день она объявила
голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта,
сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя,
подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.26
марта адвокаты Савченко обжаловали ее арест. видео
Видео:
Радіо Свобода онлайн / YouTube