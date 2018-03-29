Стець указал в е-декларации почти 330 тыс. грн доходов за 2017 год

Министр информационной политики Украины Юрий Стець подал электронную декларацию за 2017 год, в которой задекларировал 329,343 тыс. грн доходов.

Ю.Стець задекларировал за 2017 год зарплату в сумме 185,476 тыс. грн, проценты с депозита в ПриватБанке в сумме 7,053 тыс. грн, пенсию в сумме 128,880 тыс. грн, страховые выплаты – 7,934 тыс. грн, его жена Яна Конотоп задекларировала за предыдущий год 228,576 тыс. грн доходов.

Министр информполитики также указал в е-декларации 289,085 тыс. грн на депозите в ПриватБанке, а Я.Конотоп имеет на депозитах в Международном инвестиционном банке 563,368 тыс. грн.

Кроме того, министр указал, что в 2015 году вместе с супругой одолжил третьим лицам $50 тыс. и EUR40 тыс.

Согласно е-декларации, Ю.Стець имеет в собственности земельные участки в Киеве площадью 776 кв. м и 549 кв. м, жилой дом в Киеве площадью 217,7 кв. м, три квартиры в Киеве площадью 44,8 кв. м, 45,3 кв. м и 59,3 кв. м.

Кроме того, у министра - три автомобиля: Lexus RX350 2008 г. в., Volkswagen EOS 2009 г. в., Infiniti FX37 2011 г. в.

Ю.Стець и его Я.Конотоп являются конечными бенефициарами международного благотворительного фонда "Моя Украина". Супруга также значится конечным бенефициаром общественной организации "Институт информационной безопасности".