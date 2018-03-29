В среде, 29 марта, в Египте из-за непогоды закрыли аэропорты, морские порты и дороги, сообщает УНН .

По данным источника, закрыты порты в Хургаде, Нувейбе и северной столице Александрии. Больше только из-за пострадал юг страны - провинции Красное море, Кена, Асьют, Эль-Вади эль-Гадид, Луксор и Сохаг.

Кроме этого, воздушные судна, следовавшие в Луксор, Каир, Асуан и Сохаг, были направлены в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Из-за крайне плохой видимости дорожная полиция во многих регионах страны перекрывает междугородные скоростные трассы.

Стоит отметить, что непогода продлится до вечера четверга и будет сопровождаться резким понижением температуры и сильными осадками.

Напомним, по данным Метеорологического управления АРЕ, причиной резкого ухудшения погодных условий стал пришедший из Судана теплый циклон, который сталкивается с холодными потоками воздуха из Южной Европы.

Как сообщал svodka.net ранее, представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили владельцев автомобилей о сложных погодных условиях, а также об опасностях, которые с ними связаны

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