Утром 29 марта на единственной в Румынии атомной электростанции произошло автоматическое отключение второго энергоблока. Об этом сообщает румынская Nuclearelectrica.

По данным издания, второй энергоблок Чернаводськой АЭС автоматически отключен при осуществлении утреннего осмотра, информирует svodka.net.

Работники станции обнаружили «дисфункцию» в энергосистемах в той части реактора, которая не связана с использованием ядерного топлива.

«Специалисты расследуют причины инцидента и проведут необходимые работы по восстановлению работы станции в соответствии со специальными инструкциями для ядерных реакторов», — отмечается в сообщении.

Согласно заявлению, случай, возникший на втором реакторе АЭС, не повлечет никаких негативных последствий для здоровья людей и окружающей среды.

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