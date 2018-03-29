Погода, Новости, загрузка...
Минюст намерен запустить реестр компаний-должников по выплате зарплат
29.03.2018 13:06
Минюст намерен запустить список компаний-должников по выплате зарплат
По словам министра, в этом году уже взыскано около 100 млн грн задолженности по зарплате
Министерство юстиции намерено запустить список компаний-должников по выплате зарплат.
Минюст намерен запустить реестр компаний-должников по выплате зарплат Павел Петренко. Фото:rian.com.ua

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, передает "Интерфакс-Украина" .

"Мы анонсируем открытие публичного реестра крупнейших должников по зарплате" , - сообщил он.

По словам министра, в текущем году уже взыскано около 100 млн грн задолженности по зарплате.

В частности, компания "Укртелефильм" выплатила своим работникам задолженность в размере 7 млн ​​гривен.

Ранее iPress.ua сообщал, что  Министерство юстиции внедрит систему ареста счетов должников, чтобы разработать автоматизированный процесс сбора и принудительного взыскания долга.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить