По словам министра, в этом году уже взыскано около 100 млн грн задолженности по зарплате

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, передает "Интерфакс-Украина" .

"Мы анонсируем открытие публичного реестра крупнейших должников по зарплате" , - сообщил он.

По словам министра, в текущем году уже взыскано около 100 млн грн задолженности по зарплате.

В частности, компания "Укртелефильм" выплатила своим работникам задолженность в размере 7 млн ​​гривен.