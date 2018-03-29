|Минюст намерен запустить реестр компаний-должников по выплате зарплат
|29.03.2018 13:06
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По словам министра, в этом году уже взыскано около 100 млн грн задолженности по зарплатеМинистерство юстиции намерено запустить список компаний-должников по выплате зарплат.
Павел Петренко. Фото:rian.com.ua
Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, передает "Интерфакс-Украина" .
"Мы анонсируем открытие публичного реестра крупнейших должников по зарплате" , - сообщил он.
По словам министра, в текущем году уже взыскано около 100 млн грн задолженности по зарплате.
В частности, компания "Укртелефильм" выплатила своим работникам задолженность в размере 7 млн гривен.
Ранее iPress.ua сообщал, что Министерство юстиции внедрит систему ареста счетов должников, чтобы разработать автоматизированный процесс сбора и принудительного взыскания долга.
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