НАК «Нафтогаз Украины» подал иск с требованием взыскать со своей дочерней компании «Укртрансгаз» 5,187 млрд грн долга по контракту поставки природного газа для технологических нужд ГТС.

Об этом сообщает со ссылкой на Хозсуда Киева. Иск будет рассмотрен 3 апреля, говорится в документе, передает Левый Берег.

Речь идет о поставках до 1,6 млрд куб. м газа для технологических нужд ГТС и услуг балансировки системы в январе-апреле 2017 г. Изначальная сумма контракта составляла 13,4 млрд грн, но окончательный размер мог измениться в зависимости от цен прейскуранта «Нафтогаза» и фактических объемов поставки. В апреле 2017 г. правительство, согласовывая передачу имущественных прав «Нафтогаза» по этому договору в обеспечение кредита Укрэксимбанка, оценило их в 11,2 млрд грн.

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Договором была предусмотрена оплата газа по факту поставки, до 25 числа следующего месяца.

Чистый долг за газ по этому контракту, предъявленный в исковом заявлении «Нафтогаза», составляет 2,048 млрд грн, остальное — пеня и проценты за несвоевременную оплату.

Напомним, «Укртрансгаз» является природной монополией, и его доходная часть полностью регулируется НКРЭКУ. Около 80% в структуре дохода «Укртрансгаза» обеспечивает «Нафтогаз», заказывая услуги транспортировки своего газа внутри Украины и перекачки российского газа по транзитному контракту с «Газпромом».

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