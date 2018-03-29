"Ким Чен Ын с нетерпением ждет встречи со мной", - заявил американский президент в своем твиттере. И добавил: "Получил вечером сообщение от Си Цзиньпина из Китая о том, что его встреча с Ким Чен Ыном прошла очень хорошо".

Но, пусть и сожалея, Трамп подчеркнул, что строжайшие санкции и давление продолжать всё же необходимо.

Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс отметила, что "США намерены сохранять осторожный оптимизм, приветствуя движение в верном направлении, и вчерашняя встреча в Пекине лидеров КНДР и Китая дала основания надеяться на то, что совершаются правильные действия".

В столице Китая, побывав в первой с момента прихода к власти зарубежной поездке, северокорейский руководитель подтвердил, что готов к заморозке ракетных испытаний и к постепенному превращению Корейского полуострова в зону, свободную от ядерного оружия.

В ответ на испытания баллистических ракет власть США и международное общество наложили на КНДР жесткие санкции. Они предусматривают, между прочего, запрет на практически весь экспорт из страны, включая железную руду, каменный уголь и морепродукты. Цель - лишить Пхеньян любых валютных поступлений в бюджет от внешней торговли.

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