Этой осенью Apple планирует представить сразу три новинки. Сейчас же в Сеть просочилась первая информация об их стоимости.

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Аналитики RBC завили, что все три телефона будут изготовлены в стиле iPhone X, информирует svodka.net.

Первым смартфоном линейки должен стать 5,8-дюймовый смартфон. Вторым – увеличенная версия iPhone X с диагональю экрана 6,5 дюймов. Третьим – бюджетный смартфон с 6,1-дюймовой. Последний будет комплектоваться IPS-матрицей, в то время, как два первых iPhone — OLED-матрицами.

Все три новинки будут изготовлены в безрамочном стиле. Также они обзаведутся опцией распознавания лица.

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Аналитики RBC провели подсчеты и выяснили, что бюджетный iPhone X обойдется приблизительно в $700 и займет от 30% до 50% доли всех продаж смартфонов Apple.

5,8-дюймовый обновленный смартфон, по мнению экспертов, подешевеет и будет стоить не больше $900. А вот 6,5-дюймовый обойдется в $1000.

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