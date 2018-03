var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4193; coreola.articleid = 238939; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4193] = 4193; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Александр Харченко



Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Кредиты от Всемирного банка и помощь МВФ, которая предназначалась для малообеспеченных, оказались в руках Фирташа Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 13.24 Коррупция все еще остается основной проблемой в Украине, а энергетический сектор особенно уязвим к незаконной деятельности. Хотя многим и хотелось бы рассматривать коррупцию как внутреннюю украинскую проблему, некоторые внешние игроки, которые относятся толерантно или как-то даже помогают правительству в Киеве, играют ведущую роль в сохранении коррупции внутри Украины.Ключевой иллюстрацией этой проблемы является Дмитрий Фирташ, известный украинский олигарх, который, по сообщениям СМИ, имеет связи с пресловутым главарем российской мафии Семеном Могилевичем. Несмотря на то, что он живет под домашним арестом в Вене, а Соединенные Штаты Америки требуют его экстрадиции по обвинению в международных преступлениях, Фирташ имеет возможность использовать свои связи для манипулирования многочисленными организациями с целью получения личной выгоды. Он подпитывает коррупцию в украинском энергетическом секторе, используя коррупционную систему посредников в газоснабжении Украины.По оценкам "Нафтогазу України", договоренности Фирташа с украинским правительством только в 2017 году принесли посредникам на рынке газа чистый доход на впечатляющую сумму в $2 млрд. Источником для этих денег послужил и кредит от Всемирного банка, предоставленный Украине на приобретение природного газа, и помощь от Международного валютного фонда, которая предназначалась для оплаты субсидий на газ для малообеспеченных. Вместо того чтобы быть использованными по назначению, эти кредиты и помощь оказались в руках Фирташа в результате непрозрачной системы движения денег, уплаченных Украиной за газ, и денег, выплаченных правительством как субсидии. Кроме того, нет гарантии, что часть из $1 млрд, предоставленных Украине Соединенными Штатами Америки в качестве гарантий суверенного долга, также не окажется в кармане Фирташа.Широкомасштабная сделка с газовыми деньгами и субсидиями стала возможной после того, как премьер-министр Владимир Гройсман начал ревизию реформы газового рынка под руководством "энергетического" вице-премьер-министра Владимира Кистиона. Вместо того чтобы помогать открытым и конкурентным рынкам газа, как задумывалось изначально, эти реформы стали символом того, насколько рынок может быть коррумпированным. Кистион также стал основным защитником интересов Фирташа в правительстве и всячески содействовал региональной газовой компании, которая распоряжается 75% региональных газовых распределительных компаний в Украине.Предполагалось, что план реформы рынка газа, одобренный во времена предыдущего премьер-министра Арсения Яценюка, правительство которого создало либеральный конкурентный рынок с большим количеством поставщиков газа в части поставок газа для юридических лиц, должен быть завершен к апрелю 2017 года. Это означало бы, что все украинцы получили бы доступ к рынку газа и конкуренцию на этом рынке. Но этот план был свернут правительством, управляемым Гройсманом.Эти изменения стали существенными для крупнейшей государственной энергетической компании "Нафтогаз". В соответствии с планом Яценюка компания "Нафтогаз" должна добывать и импортировать газ, а после этого – обязана передавать его частным газовым распределительным компаниям.Однако в апреле 2017 года, вместо того чтобы вводить в действие положения закона о рынке газа и вводить реальную конкуренцию для поставщиков между населения, как это уже было сделано на коммерческом газовом рынке, правительство пошло в совершенно противоположном направлении. Благодаря лоббированию, которое осуществлялось представителями Фирташа, внедрение рыночных реформ было перенесено на следующий год.В то же время новыми нормативно-правовыми актами была ликвидирована система специальных банковских счетов, введенных с целью обеспечения безопасности компании "Нафтогаз" от злоупотреблений облгазами, и отменен автоматический перевод средств в качестве оплаты "Нафтогазу" за поставленный газ. До введения этого изменения платежи потребителей переводились в казначейство и автоматически распределялись: частично оплату за поставленный газ "Нафтогазу", частично – на другие нужды.Не имея возможности автоматически получать платежи, "Нафтогаз" не имеет никаких гарантий оплаты и рычагов воздействия на своих контрагентов. Газораспределительные компании-посредники поставляют газ населению и собирают средства, но они не попадают к "Нафтогазу", который поставляет газ.В этом году ситуация даже ухудшилась. В январе 2018 года правительство приняло ряд нормативно-правовых актов, которые действительно позволили распределительным компаниям оставлять себе 12–15% дохода в качестве компенсации операционных расходов, а не 2,5%, как это было раньше. Украинское правительство также сделало "предыдущее заявление", что реальные рыночные правила и реализация переносятся на три года – до 2021 года.В результате затягивания рыночной реформы и консервирования коррупционной системы долги газораспределительных компаний перед "Нафтогазом" только за два месяца выросли на $500 млн и в настоящее время составляют $2 млрд. Как публично заявил представитель "Нафтогазу", нет никаких шансов, что эти деньги когда-нибудь будут возвращены государству.Все эти сделки достойны пристального внимания и тщательного изучения правоохранительными органами. Возмущает, что человек, который находится под арестом в Вене за явную коррупцию, может увеличивать свое состояние за счет международных финансовых организаций и при этом еще тормозить реформы в Украине.В этом контексте бесспорно, что усилий Национального антикоррупционного бюро, на которое возлагается ответственность за расследование таких дел в Украине, недостаточно. Без усиления давления со стороны Соединенных Штатов Америки для скорейшей экстрадиции Фирташа из Австрии, вместе с поддержкой объективного и профессионального расследования его связей с украинскими чиновниками высшего эшелона, Украина вряд ли введет свободный и справедливый рынок в ближайшем будущем. Источник: atlanticcouncil.org Сводка.нет - Новости Украины и Мира



