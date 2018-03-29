Сейчас в здании проходит сессия облсовета

Об этом сообщает областная полиция .

Сейчас в здании проходит сессия облсовета, во время которой могут поднять вопрос об отставке главы Николаевской ОГА Алексея Савченко.

Как отметили в полиции, одна из общественных организаций сообщила правоохранителям о том, что сегодня во время пикета под зданием могут произойти драки между участниками акции, которые якобы плануются как дискредитация правоохранительных органов.

К зданию взимается все больше активистов, информируют местные СМИ. Некоторые из них прячет лицо. На подходе к зданию их обыскивают.

Накануне "Национальный корпус" анонсировал на акцию с требует от депутатов облсовета голосовать за отставку председателя областной госадминистрации Алексея Савченко, которого они обвиняют в доведении до самоубийства и.о. директора местного аэропорта Владислава Волошина.

Напомним, полиция проверяет версию о доведении до самоубийства летчика и ветерана АТО Владислава Волошина, который застрелился 18 марта, в собственной квартире.

После самоубийства Волошина в СМИ было опубликовано его переписка, в которой он делился с собеседником копией выводов проверки Держаудитслужбы, а также сообщал, что Алексей Савченко продлил ему договор, хотя он хотел освободиться. Волошин также написал, что его посещают суицидальные мысли.

Заместитель Волошина Алина Коротич заявила, что чиновники Николаевской ОГА заставляли его подписывать акты выполненных работ по ремонту аэропорта. Волошин не соглашался подписывать такие акты, считая их незаконными - ремонтные работы осуществлялись "фактически без проведения" тендера.

Савченко в комментарии по самоубийству Волошина заявил, что у летчика сложились напряженные отношения с бывшим руководством аэропорта, которое увидело в нем "конкурента". Также губернатор назвал "чушью" рассказы о тендерах как о возможной причине суицида Волошина.