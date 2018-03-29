Из-за нестабильности курса гривны и валют люди начали скупать ювелирные изделия, пишет со ссылкой на .

На рынке появились подделки украшений украинских ювелирных заводов. Фальшивки продавали в Ужгороде, Виннице, Тернополе, Ивано-Франковске. Эксперт-ювелир Владимир Кузовкин рассказал, как отличить оригинал от подделки.

«Сегодня половина всех золотых украшений, что продаются, — фальшивки. Подделки в основном привозят из Турции. Турки покупают наши изделия, везут домой. Там отливают такие же украшения из сомнительных сплавов. Снова привозят в Украину и продают под видом нашей продукции», — утверждает знаток.

Некачественное золото может навредить здоровью. В поддельных и низкокачественных украшениях меньше золота, много лигатуры — сплавы меди и серебра. Там могут быть и вредные для организма сплавы.

Если вы приобрели подделку, надо прийти в магазин, где приобрели ее, и написать заявление с просьбой сделать экспертизу. Работник магазина должен пойти в пробирную службу и принести оттуда вывод. Экспертизу сделают за полчаса.

Стоит знать, что в Украине запатентованы такие пробы: 375, 500, 585, 750, 958 и 999 — банковское золото. Встречается 583-я. Это российская проба, запрещена у нас.

Качественное изделие имеет прочное крепление, удобные застежки, без острых краев. Даже тонюсенькая цепочка должна выдержать вес в 3 килограмма. На этикетке должно быть указано: производитель, знак производителя, проба, цена за грамм и за изделие.

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