Всемирно известный актер Леонардо Ди Каприо был замечен на прогулке с 20-летней манекенщицей Камилой Мороне, сообщает The Daily Mail .

Издание отмечает, что пару увыделы вместе во время завтрака в Лос-Анджелесе. Изначально актер и манекенщица находились в дружеских отношениях.

Однако очевидцы утверждают, что 43-летний актер и модель держались за руки и оживленно разговаривали. Кроме того, преждем чем зайти внутрь, Камила нежно поцеловала Лео в плечо

Стоит отметить, что отчимом Камилы Мороне является Аль Пачино.

Как сообщал svodka.net ранее, в новом фильме знаменитого режиссера Квентина Тарантино снимутся актеры Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо .

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